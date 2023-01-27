Россияне врут об успехах в районе Угледара и Орехова — британская разведка

Армия РФ проводила только локальные атаки в этих районах.

Разведка Великобритании утверждает, что информация россиян о якобы успехах в районе Угледара Донецкой области и Орехова в Запорожской области является фейковой.

Об этом сообщили в Twitter британского Минобороны.

Отмечается, что за последние шесть дней в Сети стало больше информации о якобы продвижении оккупационных войск возле Орехова и Угледара. Российские комментаторы заявляют, мол, армии РФ удалось прорвать оборону ВСУ по этим направлениям.

На самом деле, отмечают разведчики, российская армия проводила локальные атаки в этих районах. Впрочем, очень маловероятно, что агрессорка Россия достигла хоть каких-то существенных успехов.

"Существует реальная вероятность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжается", – пояснили в разведке Британии.

Ситуация на Донбассе

Оккупанты уничтожают Угледар. За городок, расположенный на подступах к Курахово Донецкой области уже вторые сутки подряд идут ожесточенные бои. Украинские армейцы уничтожили там уже с десяток вражеских бронемашин и несколько сотен оккупантов.

В украинском Минобороны 26 января заявили, что оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Пока там продолжаются тяжелые бои.

Также тяжелые бои идут в районе Соледара. Впрочем, украинские воины покинули Соледар и заняли заранее подготовленные рубежи обороны.

Аналитики американского Института изучения войны сообщают, что Вооруженные силы Украины продвигаются в направлении Кременной, а также отражают атаки россиян под Бахмутом. По словам экспертов, россияне очень боятся наступления ВСУ в Запорожском направлении.

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