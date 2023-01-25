Возле Угледара продолжаются тяжелые бои — Минобороны

Кроме Бахмутского направления, россияне пытаются атаковать на Авдеевском и Угледарском направлениях.

Российские оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, россияне бросают в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, терпят значительные потери, но не отказываются от своих планов.

Интенсивность боев растет.

"Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов", — отметила Маляр.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Радио Донбасс.Реалии" также подтвердил, что на Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои.

"Авдеевское и Угледарское направления уже давно является одной из тех точек, куда враг старается, кроме Бахмутского направления, постоянно бить. За эти сутки совершил 300 обстрелов, 71 штурм и потерял 159 человек убитыми и 189 ранеными. А также 7 танков, 17 БМП, 7 автомобилей, один беспилотник "Орлан-10". Там идут ожесточенные бои. Все делается для того, чтобы враг не мог продвинуться, чтобы нанести ему системные, мощные потери", — сказал Череватый.

Ранее бойцы ВСУ показали, как захлебнулась вражеская атака в районе Бахмута. Несмотря на ожесточенные бои Бахмут остается под контролем ВСУ. В Генштабе сообщили, что ВСУ пока не будут выходить из этого города.