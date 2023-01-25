ВСУ пока не будут выходить из Бахмута – спикер Генштаба

Пока украинские бойцы контролируют ситуацию в городе.

Украинские войска не будут выходить из Бахмута, пока есть возможность удерживать территорию города и защищать его.

Об этом спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 25 января.

По его словам, вопрос о выходе ВСУ из Бахмута сейчас не стоит. Ситуация в городе находится под контролем, и защитники Украины дают отпор российским оккупантам.

"Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы там будут оставаться", – отметил Ковалев.

Напомним, 25 января стало известно, что украинские войска вышли из Соледара. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый пояснил, что такое решение принято "для сохранения жизни личного состава". Защитники Соледара выполнили основную задачу и не позволили врагу прорвать оборону на Донецком направлении.

Отметим, что американские аналитики называют оборону Бахмута стратегически правильной, несмотря на ее затратность для Украины. Ведь Киев заплатил бы значительную цену за взятие города российскими войсками.

В то же время, как сообщило издание CNN, западные чиновники призвали Украину переключить внимание из борьбы за Бахмут на потенциальное наступление на Южном направлении.

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