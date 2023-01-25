ЗСУ поки не виходитимуть із Бахмута – речник Генштабу

Українські війська не виходитимуть із Бахмута, поки є можливість утримувати територію міста та обороняти його.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 25 січня.

За його словами, питання про вихід ЗСУ із Бахмута зараз не стоїть. Ситуація в місті перебуває під контролем і захисники України дають відсіч російським окупантам.

"Поки в Бахмуті є підвали та можливості тримати цю територію, бійці там залишатимуться", – зазначив Ковальов.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що українські війська вийшли із Соледара. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий пояснив, що таке рішення ухвалено "задля збереження життя особового складу". Захисники Соледара виконали основне завдання і недозволили ворогу прорвати оборону на Донецькому напрямку.

Зауважимо, американські аналітики називають оборону Бахмуту стратегічно правильною, незважаючи на її затратність для України. Адже Київ заплатив б значну ціну за взяття міста російськими військами.

Водночас, як повідомило видання CNN, західні посадовці закликали Україну переключити увагу з боротьби за Бахмут на потенційний наступ на Південному напрямку.

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