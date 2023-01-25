"Якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо і до Кремля": у ГУР відповіли щодо ППО росіян у Москві

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України не заперечив щодо ударів з території України по зоні РФ, звідки ворог атакує українські міста.

Про це йшлося під час національного телемарафону.

Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький підтвердив, що Кремль перебуває в зоні ураження засобів ЗСУ. Саме тому в Москві почали розставляти системи ППО.

"Але це після "Енгельса". А це говорить про те, що якщо ми досягаємо "Енгельса", то ми досягнемо і Кремля", - відповів він на коментар ведучої щодо розташування росіянами систем протиповітряної оборони не лише біля летовища "Енгельс", але ставлять й Кремля.

Також Скібіцький прокоментував вибухи в тимчасово окупованому Криму. Він азначив, що воєнна розвідка працює і на окупованих територіях.

А оскільки відбувається "потужне перегрупування російських військ", на всіх напрямках фронту переміщуються мобілізаційні резерви Росії як із Ростовської області РФ, так і з окупованого Криму, то удари можуть завдавати і по казармах та полігонах росіян.

"Рано чи пізно з цих казарм вони підуть на лінію фронту і будуть наступати на наші села, наші міста", - додав Скібіцький.

Представник ГУР Міноборони України не виключив ударів і по російській території.

"Все залежить від того, наскільки критичними є цілі, не зважаючи, чи це окупована територія, чи це територія Російської Федерації. Чому? Ну, давайте, подивимося на статистику. Звідки здійснюються запуски тих же крилатих ракет? Якщо повітряного базування, то це територія Російської Федерації. Якщо ми говоримо про "Іскандери", то це вже або тимчасово окуповані території, або ближче до нашого кордону. Ну, й останнє: С-400, С-300 - це теж Російська Федерація, які здійснюють обстріли вже в Києві"", - зазначив заступник голови ГУР.

Наприкінці 2022 року стався вибух на військовому аеродромі у місті Енгельс у Росії. Ця "бавовна" вже вдруге сталася саме там, де запускають по Україні крилаті ракети.

Вже у січні 2023-го на дахах центральних будівель Москви росіяни розмістили установки ЗРПК "Панцир-С1". Як з'ясувалося, вони націлені захищати від теоретичного українського удару особисто Володимира Путіна та його оточення.

Нагадаємо, комплекси ЗРГК "Панцир С-1" були встановлені на даху Міноброни РФ за кілька кілометрів від Кремля.

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