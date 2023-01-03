"Коли удари по "Енгельсу" стануть системою": експерт про переламний момент у війні

Україна перемогла у війні, яку розв'язала Росія, ще весною. Але наступною вирішальною фазою стане можливість України завдати ударів по критичній військовій інфраструктурі Росії.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив військовий експерт Сергій Грабський, та розповів, що буде точкою, після якої ми зможемо сказати, що це переламний момент у війні.

"На мою думку, ми виграли цю війну 2 березня 2022 року. Це стало тією переможною точкою, яка призвела до ситуації, яку ми маємо на сьогодні. І зараз ми ведемо боротьбу для того, щоб затвердити цей статус для того, щоб закінчити цю війну вже нашою перемогою. Але якщо говорити про фази цієї війни, то наступною фазою буде можливість завдання ударів по критичній інфраструктурі противника, виключно військову інфраструктуру противника, з метою унеможливлення завдання ударів по території України", - зазначив він.

Грабський підкреслив, що важливо мати вплив на об'єкти противника, його військову критичну інфраструктуру, не лише на території України, а поза територією України, щоб унеможливити створення ударних угруповань, зруйнувати його наступальний потенціал.

"Мається на увазі наявність у нас дальнобійних сил та засобів для того, щоб ми могли завдавати масовані удари. І коли Енгельс стане не єдиним таким прикладом, а стане системою, от тоді ми можемо говорити про те, що Україна переломила ситуацію і отримала панівну перевагу у повітрі і на морі. І війна вже буде переходити в таку затухаючу фазу і закінчиться поразкою Росії", - резюмував військовий експерт.

"Бавовна" у Енгельсі

На аеродромі "Енгельс" базуються літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

26 грудня внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази. За інформацією міноборони РФ, внаслідок удару загинули троє російських військових, але техніка нібито не постраждала. Водночас Олександр Невзоров повідомляв, що загинуло 17 військових і було пошкоджено кілька винищувачів.

Перша "бавовна" в Енгельсі сталася ще 5 грудня. Тоді на авіабазі були пошкоджені два ракетоносці Ту-95. Крім того, тоді також загинули троє російських військових.

29 грудня знову повідомляли про вибухи на цьому аеродромі. За інформацією окупантів, спрацювала російська система ППО.

Американський інститут війни зазначив, що постійні вибухи на військових обʼєктах у тилових районах Росії показують неефективність її ППО, а також посилюють критику влади, що вона не спроможна захистити свою територію.

Колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак зауважив, що вибухи на аеродромі в російському місті Енгельс, що приблизно за 600 км від українського кордону, показують ворогові, що можуть бути нові ураження їх техніки. Тепер росіяни не знають, на яку відстань від українського кордону треба тепер її ховати.

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