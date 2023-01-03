"Когда удары по "Энгельсу" станут системой": эксперт о переломном моменте в войне

Украина победила в войне, которую развязала Россия, еще весной. Но следующей решающей фазой станет возможность Украины нанести удары по критической военной инфраструктуре России.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал военный эксперт Сергей Грабский и рассказал, что будет точкой, после которой мы сможем сказать, что это переломный момент в войне.

"По моему мнению, мы выиграли эту войну 2 марта 2022 года. Это стало той победной точкой, которая привела к ситуации, которую мы имеем сегодня. И сейчас мы ведем борьбу для того, чтобы утвердить этот статус для того, чтобы закончить эту войну уже нашей победой. Но если говорить о фазах этой войны, то следующей фазой будет возможность нанесения ударов по критической инфраструктуре противника, исключительно военной инфраструктуре противника, с целью предотвращения нанесения ударов по территории Украины", — отметил он.

Грабский подчеркнул, что важно иметь влияние на объекты противника, его военную критическую инфраструктуру, не только на территории Украины, а и вне территории Украины, чтобы сделать невозможным создание ударных группировок, разрушить его наступательный потенциал.

"Имеется в виду наличие у нас дальнобойных сил и средств для того, чтобы мы могли наносить массированные удары. И когда Энгельс станет не единственным таким примером, а станет системой, тогда мы можем говорить о том, что Украина переломила ситуацию и получила господствующее преимущество в воздухе и на море. И война уже будет переходить в такую затухающую фазу и закончится поражением России", — резюмировал военный эксперт.

"Бавовна" в Энгельсе

На аэродроме "Энгельс" базируются самолеты, наносящие ракетные удары по Украине.

26 декабря в результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. По информации минобороны РФ, в результате удара погибли трое российских военных, но техника якобы не пострадала. В то же время Александр Невзоров сообщал, что погибли 17 военных и были повреждены несколько истребителей.

Первый "хлопок" в Энгельсе произошел еще 5 декабря. Тогда на авиабазе были повреждены два ракетоносца Ту-95. Кроме того, тогда также погибли три российских военных.

29 декабря снова сообщали о взрывах на этом аэродроме. По информации оккупантов, сработала российская система ПВО.

Американский институт войны отметил, что постоянные взрывы на военных объектах в тыловых районах России показывают неэффективность ее ПВО, а также усиливают критику властей, что они не способны защитить свою территорию.

Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак отметил, что взрывы на аэродроме в российском городе Энгельс, примерно в 600 км от украинской границы, показывают врагу, что могут быть новые поражения их техники. Теперь россияне не знают, на какое расстояние от украинской границы нужно теперь ее прятать.

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