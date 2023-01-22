В ISW пояснили доцільність виснажливої оборони Бахмута

В Інституті дослідження війни називають оборону Бахмуту стратегічно правильною, незважаючи на її затратність для України. Хоча подальші зусилля на цьому напрямку будуть значними та супроводжуватимуться аналогічними зусиллями з контрнаступу на інших ділянках, Київ заплатив б значну ціну за взяття Бахмуту російським військам.

Про це йдеться у звіті аналітиків.

"Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко й без особливих затрат, це змусило б Київ поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", – пояснюють аналітики.

Не слід також відкидати, здавалося б, політичний розрахунок легковажно взятися до оборони Бахмута — російські сили займають понад 100 тисяч квадратних кілометрів території України, включаючи численні українські міста, і спричиняють звірства проти українських мирних жителів на окупованих територіях.

Для політичних і військових лідерів цілком розумно зважувати ці фактори, визначаючи, утримувати чи поступатися певним населеними пунктами, кажуть експерти.

Раніше українські сили використовували подібну модель поступового виснаження, щоб змусити російські операції в певних районах завершитися після кількох місяців зазнавання значних втрат особового складу та техніки в гонитві за незначними тактичними досягненнями. Російські війська місяцями намагалися пробити ефективну українську оборону в Сєвєродонецьку та Лисичанську на початку літа 2022 року та захопили Лисичанськ лише після контрольованого відходу українських військ з цього району.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тривають назапекліші бої, зокрема й за Бахмут та Соледар.

Британська розвідка назвала три напрямки найактивніших боїв на фронті. Так, протягом останніх днів активні бойові дії продовжуються поблизу Кремінної, Бахмута та у Запорізькій області.

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