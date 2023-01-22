У Херсоні росіяни поцілили в район, до якого досі не дотягувались

Ввечері і вночі у херсонських групах в соцмереж ширилась інформація про нові вибухи.

У деокупованому Херсоні з кожним днем лишається дедалі менше цілих будівель. Хаотичні обстріли житлових кварталів - стали буденністю для місцевих. Людей у обласному центрі стає менше, але в місті десятки тисяч мешканців все ж його не залишають, йдеться в ТСН.

Влучивши не в самий будинок, а біля фундаменту, один із снаряд добряче наробив руйнувань. “Вікна повилітали, дах пробило”, - показують мешканці.

Окрім цього осколками прошите все заднє подвір’я. Власник обійстя Роман, планує нашвидкоруч підладнати будинок, а далі - таки виїздити з міста. “Вже думаю, сьогодні був натяк, що час виїхати, всю окупацію тут прожив, але напевно час прийшов”, - каже чоловік.

Так масовано цей район міста, який найбільш віддалений від лінії фронту, окупанти накрили чи не вперше. Тут тепер діра в багатоповерхівці і діра в асфальті, знесена стріха приватного будинку. Поміж обірваних електродротів місцеві знаходять уламки ворожих снарядів. Чимало того, що буде важливим для експертизи позалітало і до квартири.

Пані Олена не одразу й зрозуміла, що прилетіло в будинок, думала, що то на вулиці вибух. “Вперше не сильно, так голосно, а другий раз - добряче”, - каже жінка.

Від того добрячого розриву увесь балкон шкереберть. Сам боєприпас потрапив в сусідню законсервовану квартиру, де вже давно ніхто не живе. Місцеві чекають вибухотехніків, а раптом там щось не розірвалось.

Люди з сусідніх вулиць приходять подивитись на черговий шрам на обличчі їхнього рідного міста. Щокількадесят хвилини таких шрамів стає все більше, постійно чутно розриви важких калібрів. “Ми вже звикли” - так про постійну канонаду за вікном, часто кажуть херсонці, які не планують виїжджати.

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