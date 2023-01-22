Кіпр готовий передати Україні радянські танки, але є умова

Кіпр згоден відправити Україні свої танки Т-80У радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard.

Навесні уряд США просив Кіпр надати Україні радянську техніку зі свого запасу, зокрема танки Т-80У. Кіпр заявив Німеччині, що згоден на поставки, але хоче натомість отримати танки Leopard 2.

Про це повідомляє Army Recognition.

Минулого року американський уряд попросив Кіпр відправити Україні зенітно-ракетні комплекси C-300 і ТОР-М1, БМП-3, винищувачі Мі-35, гвинтокрили і танки Т-80У, які Кіпр згоден надати Україні лише в обмін на німецькі Leopard 2. Офіційний Берлін поки не дав свою відповідь на таку пропозицію.

Однак Кіпр хоче, щоб ці танки надійшли з Греції, яка має на озброєнні загалом 353 танків типу Leopard. Усі вони були випущені у 1980-х роках і зараз перебувають на модернізації.

Своєю чергою, Греція хоче отримати новіші моделі Leopard замість тих, що теоретично можуть поїхати до Кіпру. Таким чином Афіни прагнуть зберегти обсяги власного арсеналу на тлі загострення відносин з Туреччиною.

Слід зазначити, що на озброєнні Кіпру є 82 танки Т-80У. Це покращена варіація Т-80 з модернізованою вежею, динамічною бронею "Контакт-5", покращеним прицілом і протитанковим ракетним комплексом 9М119 "Свир" на борту.

Що відомо про танк Т-80У

Танк Т-80У має 125-мм гладкоствольну гармату 2А46М-1 з теплозахисною гільзою, яка може стріляти від 6 до 8 пострілів на хвилину. Танк оснащений автоматичною системою заряджання з 28 снарядами, готовими до стрільби. Всього в танку 45 снарядів. Основна гармата може стріляти напівавтоматичною ракетою з лазерним променем 9M119 Refleks (позначення НАТО: AT-11 "Снайпер") на максимальну дальність 5000 метрів. Додатково танк має 7,62-мм спарений кулемет ПКТ і великокаліберний 12,7-мм кулемет, встановлений на люку командира.

Нагадаємо, Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, які їм надала Німеччина. У рамках так званого кільцевого обміну Берлін погодився замінити їх у меншій кількості відремонтованими Leopard 2A4, тобто не найновішими версіями.

Щоправда, згодом Чехія заявила, що не планує передавати Україні танки Leopard 2, які отримає від Німеччини як компенсацію за передані Києву радянські танки.

Читайте також: