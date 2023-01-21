У США розчаровані нерішучістю Німеччини щодо танків для України

У Вашингтоні не знають, як буде розвʼязуватись питання з постачанням танків Leopard-2.

У Сполучених Штатах Америки розчаровані нерішучістю керівництва Німеччини щодо постачання Україні танків Leopard-2 для протистояння російським агресорам.

Про це повідомляє Sky News, з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Чиновник зазначив, що наразі у Вашингтоні не знають, як буде розвʼязуватись питання з постачанням танків Leopard-2.

Джерела видання повідомляють, що США поки не налаштовані надавати Україні дорогі, складні в обслуговуванні танки. У Байдена впевнені, що це не допоможе українцям досягнути перемоги.

Чиновник повідомив, що міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі не вірять, що Abrams "принесуть чисту користь українцям, враховуючи складність їхньої експлуатації та обслуговування".

Вони наполягають на тому, що США поки не надають своїх танків українцям не тому, що стурбовані можливою ескалацією через це, а через важкі логістичні проблеми.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна готова прискорити передавання танків Leopard 2 Україні.

Крім того, раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що одна з країн, що має німецькі танки Leopard 2, офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передавання цієї техніки Україні.