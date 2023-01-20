21 січня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 21 січня, в православному календарі день пам’яті преподобного Еміліана. Християни його знають як сповідника. Все своє життя святий присвятив Господу, читав проповіді та молився. Еміліан пережив через свою віру чимало мук, але вистояв їх та помер в старості. Його життя, за церковними переказами, припало на IX століття.

На честь преподобного святкується народне свято, яке носить назву Омелян Перезимник.

Церковне свято 21 січня — день пам'яті преподобного Григорія Печерського

Жив він у IX столітті та був подвижником Києво-Печерської лаври. Прийняв постриг від самого засновника Феодосія. Григорій все своє життя провів в праці та молитвах Господу, за що отримав особливий дар — чудотворення та прозорливості.

Існує одна легенда: якось у Григорія зловмисники захотіли вкрасти рідкісні цінні книги. Сховалися злодії для цього в келії, однак святий зрозумів їхній задум. Почав він молитися і за допомогою молитви приспав на цілих 5 діб. Григорій потім їх розбудив, покормив і навіть захистив від покарання. Злодії розкаялися і стали працювати на обитель. Зробив Григорій чимало добрих справ за своє життя і помер 1903 року.

Прикмети 21 січня

Народні прикмети 21 січня / Фото: Pexels

сильні вітри означають, що літо буде холодним;

кричать зранку ворони на швидке потепління;

немає вітру на Омеляна — літо буде теплим;

виє хуртовина і мете заметіль — краще не вирушати у дорогу.

Що завтра не можна робити

На Григорія Церква забороняє займатися важкою фізичною працею, особливо в першій половині дня. 21 січня вважається також завершальним днем зимових свят, тому краще відпочити, провести його в молитві.

Варто забути про всі образи та прикрощі. Мисліть позитивно та даруйте людям лише хороші емоції. Не рекомендується 21 січня скупитися.

Що можна робити завтра

Віряни намагаються дотримуватися цього дня певних традицій. Наприклад, ходять в гості до кумів та пригощають їх різноманітними ласощами. Хрещенику 21 січня прийнято дарувати "хрестинку" — мило і рушник.

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