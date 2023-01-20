21 января – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 21 января, в православном календаре день памяти преподобного Эмилиана. Христиане его знают как исповедника. Всю свою жизнь святой посвятил Господу, читал проповеди и молился. Эмилиан пережил через свою веру немало мучений, но выстоял их и умер в старости. Его жизнь, по церковным преданиям, пришлась на IX век.

В честь преподобного празднуется народный праздник, который носит название Емельян Перезимник.

Церковный праздник 21 января – день памяти преподобного Григория Печерского

Жил он в IX веке и был подвижником Киево-Печерской лавры. Принял постриг от самого основателя Феодосия. Григорий всю свою жизнь провел в труде и молитвах Господу, за что получил особый дар – чудотворение и прозорливость.

Существует одна легенда: однажды у Григория злоумышленники захотели украсть редкие ценные книги. Спрятались воры для этого в келье, однако святой понял их замысел. Начал он молиться и с помощью молитвы усыпился на целых 5 суток. Григорий потом их разбудил, покормил и даже оградил от наказания. Воры раскаялись и стали работать на обитель. Сделал Григорий немало добрых дел за свою жизнь и умер в 1903 году.

Приметы 21 января

Народные приметы 21 января / Фото: Pexels

сильные ветры означают, что лето будет холодным;

кричат с утра вороны на быстрое потепление;

нет ветра на Емельяна – лето будет теплым;

воет метель и метет метель — лучше не отправляться в путь.

Что завтра нельзя делать

На Григория Церковь запрещает заниматься тяжелым физическим трудом, особенно в первой половине дня. 21 января считается также завершающим днем зимних праздников, потому лучше отдохнуть, провести его в молитве.

Следует забыть обо всех образах и огорчениях. Мыслите положительно и дарите людям только хорошие эмоции. Не рекомендуется 21 января скупиться.

Что можно делать завтра

Верующие пытаются соблюдать этот день определенных традиций. Например, ходят в гости к кумовьям и угощают их разнообразным лакомством. Крещенику 21 января принято дарить "крестинку" — мыло и полотенце.

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