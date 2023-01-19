Новолуние 21 января 2023 года: три сильных ритуала

Также эзотерики считают, что в новолуние нежелательно путешествовать, проводить свадьбы, начинать новые дела.

Лучше всего провести новолуние в уединении, спокойствии и мыслях о высшем.

Собрали для вас сильные ритуалы, которые можно сделать в новолуние.

Правила исполнения ритуалов

Лучше делать ритуалы после медитации на очищение от прошлого и генеральной уборки дома. Потом нужно написать на бумаге все свои мечты. Главное – не торопиться и делать это искренне. А потом сделать один из ритуалов ниже:

Ритуал с монетами для денег

Ритуал на выращенные денег прост и в то же время очень действенен. Главное условие – это первые часы новолуния. Обряд проводится в комнате, где никого не должно быть. Купюры разложить на шкафу, так, чтобы лунный свет попадал на них. Когда будете раскладывать деньги, представьте, что сажаете что-то волшебное и очень нужное. Пусть деньги лежат и питаются лунным светом.

Ритуал на удачу

Вам понадобится красная нитка или лента. Ее необходимо самостоятельно повязать вокруг своего левого запястья и перевязать на 7 узелков. После этого нитку снимать с руки нельзя до того момента, пока она сама не порвется.

Ритуал с гребнем

Этот ритуал позволяет усилить привлекательность. В стеклянную емкость нужно набрать воды и поставить ее на открытое место, откуда четко видно небо.

После нужно пойти в ванную и встать перед зеркалом, взяв в руки деревянный гребень. Обмакните гребень в воде, и прочесывайте волосы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения в 2023 году.

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