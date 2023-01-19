Молодик 21 січня 2023 року: три сильні ритуали

Молодик — початок нового місяця, що знаменується появою серпа місяця, який народжується, і шанується як свято деякими народами.

Також езотерики вважають, що під час молодика небажано подорожувати, проводити весілля, розпочинати нові справи.

Найкраще провести молодик в усамітненні, спокої та думках про високе.

Зібрали для вас сильні ритуали, які можна зробити в молодик.

Правила виконання ритуалів

Краще робити ритуали після медитації на очищення від минулого та генерального прибирання оселі. Потім треба напписати на папері всі свої мрії. Головне – не поспішати та робити це щиро. А потім зробити один із ритуалів нижче:

Ритуал із монетами для грошей

Ритуал на вирощення грошей простий і водночас дуже дієвий. Головна умова – це перші години молодика. Обряд проводиться в кімнаті, де нікого не має бути. Купюри розкласти на шафі так, щоб місячне світло потрапляло на них. Коли розкладатимете гроші, уявіть, що саджаєте щось чарівне й дуже потрібне. Нехай гроші лежать і живляться місячним світлом.

Ритуал на удачу

Вам знадобиться червона нитка чи стрічка. Її необхідно самостійно пов'язати навколо свого лівого зап'ястя та перев'язати на 7 вузликів. Після цього знімати нитку з руки не можна доти, доки вона сама не порветься.

Ритуал із гребінцем

Цей ритуал дозволяє посилити привабливість. До скляної місткості потрібно набрати воду і поставити її на відкрите місце, звідки чітко видно небо.

Після цього потрібно піти до ванної кімнати і стати перед дзеркалом, взявши до рук дерев'яний гребінець. Вмочіть його у воду і прочісуйте волосся.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки та передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

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