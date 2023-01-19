Молодик 21 січня 2023 року: три сильні ритуали

Молодик — початок нового місяця, що знаменується появою серпа місяця, який народжується, і шанується як свято деякими народами.
Також езотерики вважають, що під час молодика небажано подорожувати, проводити весілля, розпочинати нові справи.
Найкраще провести молодик в усамітненні, спокої та думках про високе.
Зібрали для вас сильні ритуали, які можна зробити в молодик.
Правила виконання ритуалів
Краще робити ритуали після медитації на очищення від минулого та генерального прибирання оселі. Потім треба напписати на папері всі свої мрії. Головне – не поспішати та робити це щиро. А потім зробити один із ритуалів нижче:
Ритуал із монетами для грошей
Ритуал на вирощення грошей простий і водночас дуже дієвий. Головна умова – це перші години молодика. Обряд проводиться в кімнаті, де нікого не має бути. Купюри розкласти на шафі так, щоб місячне світло потрапляло на них. Коли розкладатимете гроші, уявіть, що саджаєте щось чарівне й дуже потрібне. Нехай гроші лежать і живляться місячним світлом.
Ритуал на удачу
Вам знадобиться червона нитка чи стрічка. Її необхідно самостійно пов'язати навколо свого лівого зап'ястя та перев'язати на 7 вузликів. Після цього знімати нитку з руки не можна доти, доки вона сама не порветься.
Ритуал із гребінцем
Цей ритуал дозволяє посилити привабливість. До скляної місткості потрібно набрати воду і поставити її на відкрите місце, звідки чітко видно небо.
Після цього потрібно піти до ванної кімнати і стати перед дзеркалом, взявши до рук дерев'яний гребінець. Вмочіть його у воду і прочісуйте волосся.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки та передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
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