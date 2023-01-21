Астрологічний прогноз на 21 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день перебуває під заступництвом Гекати, тому є сприятливим для здійснення різноманітних темних справ: необхідно остерігатися злих і агресивних людей – не вступати з ними в конфлікти і не піддаватися на їхні провокації. Спокусі виплеснути на оточення внутрішнє роздратування необхідно протиставити стриманість і силу волі.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий, багряний.

Щасливі камені дня: білий опал, чорні перли, кольорова яшма.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення психічних захворювань, що виллється в депресію, тугу та нудьгу — часом без причини. Через ослаблення імунітету можуть нагадати про себе хронічні недуги – їх слід лікувати відповідно до рекомендацій лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від шкідливої – жирної та смаженої – їжі, нікотину та алкогольних напоїв.

Стрижка дня: від відвідування перукаря бажано відмовитись.

Магія та містика дня: магічні дії перебувають під забороною.

Сни дня: сни цієї ночі, незважаючи на настрашливі сюжети, віщими не є.

Табу дня: не можна вірити передбаченням та ворожінням – вони обдурять.

Ангел-охоронець дня: Освада – захищає від сил темряви.

Афоризм дня: "Люди схожі на шибки. Вони сяють і сяють, коли світить сонце, але, коли запанує темрява, їхня справжня краса відкривається тільки завдяки світлу, що йде зсередини"(Олдос Гакслі).

Читайте також: