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Астрологический прогноз на 21 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 21 января

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день находится под покровительством Гекаты, поэтому является благоприятным для свершения разного рода темных дел: необходимо остерегаться злых и агрессивных людей – не вступать с ними в конфликты и не поддаваться на их провокации. Соблазну выплеснуть на окружающих внутреннее раздражение необходимо противопоставить сдержанность и силу воли. 

Символ дня: Гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: алый, пурпурный, багряный. 

Счастливые камни дня: белый опал, черный жемчуг, цветная яшма. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка. 

Болезни дня: велика вероятность обострения психических заболеваний, что выльется в депрессию, тоску и хандру – порой без причины. По причине ослабления иммунитета могут напомнить о себе хронические недуги – их следует лечить в соответствии с рекомендациями врача. 

Питание дня: необходимо отказаться от вредной – жирной и жареной – пищи, никотина и алкогольных напитков. 

Стрижка дня: от посещения парикмахера желательно отказаться. 

Магия и мистика дня: магические действия находятся под запретом. 

Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на пугающие сюжеты, вещими не являются. 

Табу дня: нельзя верить предсказаниям и гаданиям – они обманут. 

Ангел-хранитель дня: Освада – защищает от сил тьмы. 

Афоризм дня: "Люди похожи на оконные стекла. Они сверкают и сияют, когда светит солнце, но, когда воцаряется тьма, их истинная красота открывается только благодаря свету, идущему изнутри" (Олдос Хаксли). 

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Дата публикации
Просмотры
298
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