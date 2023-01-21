Астрологический прогноз на 21 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день находится под покровительством Гекаты, поэтому является благоприятным для свершения разного рода темных дел: необходимо остерегаться злых и агрессивных людей – не вступать с ними в конфликты и не поддаваться на их провокации. Соблазну выплеснуть на окружающих внутреннее раздражение необходимо противопоставить сдержанность и силу воли.

Символ дня: Гидра.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: алый, пурпурный, багряный.

Счастливые камни дня: белый опал, черный жемчуг, цветная яшма.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: велика вероятность обострения психических заболеваний, что выльется в депрессию, тоску и хандру – порой без причины. По причине ослабления иммунитета могут напомнить о себе хронические недуги – их следует лечить в соответствии с рекомендациями врача.

Питание дня: необходимо отказаться от вредной – жирной и жареной – пищи, никотина и алкогольных напитков.

Стрижка дня: от посещения парикмахера желательно отказаться.

Магия и мистика дня: магические действия находятся под запретом.

Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на пугающие сюжеты, вещими не являются.

Табу дня: нельзя верить предсказаниям и гаданиям – они обманут.

Ангел-хранитель дня: Освада – защищает от сил тьмы.

Афоризм дня: "Люди похожи на оконные стекла. Они сверкают и сияют, когда светит солнце, но, когда воцаряется тьма, их истинная красота открывается только благодаря свету, идущему изнутри" (Олдос Хаксли).

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