В Херсоне россияне попали в район, до которого до сих пор не дотягивались

В деоккупированном Херсоне с каждым днем остается меньше целых зданий. Хаотические обстрелы жилых кварталов – стали обыденностью для местных. Людей в областном центре становится меньше, но в городе десятки тысяч жителей все же не покидают, говорится в ТСН.

Попав не в самый дом, а у фундамента, один из снаряд изрядно наделал разрушения. "Окна вылетели, крыша пробила", — показывают жители.

Кроме этого осколками прошите весь задний двор. Владелец Роман, планирует наскоро подстроить дом, а дальше – таки выезжать из города. "Уже думаю, сегодня был намек, что пора уехать, всю оккупацию здесь прожил, но наверное время пришло", — говорит мужчина.

Так массирован этот район города, наиболее удаленный от линии фронта, оккупанты накрыли чуть ли не впервые. Здесь теперь дыра в многоэтажке и дыра в асфальте, снесена крыша частного дома. Среди оборванных электропроводов местные находят обломки вражеских снарядов. Немало того, что будет важным для экспертизы, залетало и в квартиру.

Елена не сразу и поняла, что прилетело в дом, думала, что это на улице взрыв. "Впервые не сильно, так громко, а второй раз — изрядно", — говорит женщина.

От того хорошего разрыва весь балкон в хаосе. Сам боеприпас попал в соседнюю законсервированную квартиру, где давно никто не живет. Местные ждут взрывотехников, а вдруг там что-то не разорвалось.

Люди с соседних улиц приходят посмотреть на очередной шрам на лице их родного города. Каждые десять минут таких шрамов становится все больше, постоянно слышны разрывы тяжелых калибров. "Мы уже привыкли" — так о постоянной канонаде за окном, часто говорят херсонцы, которые не планируют уезжать.

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