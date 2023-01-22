Фейгин объяснил, почему появление систем ПВО в центре Москвы грозит Зеленскому

Усиленная охрана неба над российской столицей может свидетельствовать о подготовке РФ массированного удара по важным админзданиям в Киеве.

Российский правозащитник и аналитик Марк Фейгин считает, что в столице России готовятся к нанесению российскими ракетами ударов по центрам принятия решений в Украине и ожидают мощного ответа.

Такое мнение он высказал в комментарии "24 канала".

"Я думаю, они готовят удары по "центрам принятия решений" в Украине. Они хотят ударить по Банковой, убить Зеленского, но понимают, что это не останется безнаказанным",

– предположил российский правозащитник.

По его словам, в Кремле понимают, что в ответ за такой обстрел может "хорошо прилететь обратно". Не случайно системы ПВО "Панцирь" не только установили на крышах зданий в центре Москвы, но и возле резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

Фейгин утверждает, что в России действительно боятся украинских дронов.

"Они реально готовятся, это не кажущаяся акция. Они конечно параноики и боятся всего, но они собираются интенсифицировать кампанию, поэтому появление таких средств является свидетельством того, что они действительно собираются воевать уже именно с "центрами принятия решений", – подытожил он.

В Кремле всерьез готовятся к атакам с воздуха на столицу Российской Федерации. В субботу, 21 января, в Московской области прошли тренировки подразделений противовоздушной обороны с применением батареи зенитно-ракетных систем С-300.

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