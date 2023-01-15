Битва за Соледар і Бахмут триває – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тривають назапекліші бої, зокрема й за Бахмут та Соледар.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні в неділю, 15 січня.

"Хочу сьогодні, як і завжди, подякувати нашим воїнам. Усім тим, хто героїчно та стійко виконує бойові завдання. Хто утримує наші позиції. І особливо на найважчих ділянках фронту. Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донеччину, за Луганщину триває без жодної передишки, без жодної зупинки", - заявив президент.

За його словами, кожен день української стійкості на Донбасі і кожен наш успіх в обороні там – це життєво важливі здобутки для захисту всієї нашої держави.

"Дякую кожному нашому бійцю, кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють, наскільки важливо знищувати окупантів саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, українські прикордонники розбили окупантів під Соледаром у Донецькій області.

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