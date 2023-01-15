Битва за Соледар и Бахмут продолжается – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, в том числе и за Бахмут и Соледар.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении в воскресенье, 15 января.

"Хочу сегодня, как и всегда, поблагодарить наших воинов. Всех тех, кто героически и стойко выполняет боевые задания. Кто удерживает наши позиции. И особенно на самых тяжелых участках фронта. Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донетчину, за Луганщину продолжается без ни одной передышки, без остановки", — заявил президент.

По его словам, каждый день украинской устойчивости на Донбассе и каждый наш успех в обороне там – это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства.

"Благодарю каждого нашего бойца, каждого нашего солдата, сержанта, офицера, которые понимают, насколько важно уничтожать оккупантов именно на этом направлении. Россия сделала битву за города нашего Донбасса принципиальной для себя. Наши же герои делают эту битву принципиальной для уничтожения боевого потенциала государства-террориста", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, украинские пограничники разбили оккупантов под Соледаром в Донецкой области.

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