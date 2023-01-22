В ISW объяснили целесообразность изнурительной обороны Бахмута

В Институте исследования войны называют оборону Бахмута стратегически правильной, несмотря на ее затратность для Украины. Хотя дальнейшие усилия на этом направлении будут значительными и будут сопровождаться аналогичными усилиями по контрнаступлению на других участках, Киев заплатил бы значительную цену за взятие Бахмута российским войскам.

Об этом говорится в отчете аналитиков.

"Сам Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска заняли его относительно быстро и без особых затрат, это заставило Киев поспешно строить оборонительные позиции на менее благоприятной местности", — объясняют аналитики.

Не следует также отвергать, казалось бы, политический расчет легкомысленно взяться за оборону Бахмута — российские силы занимают более 100 тысяч квадратных километров территории Украины, включая многочисленные украинские города, и вызывают зверства против украинских мирных жителей на оккупированных территориях.

Для политических и военных лидеров вполне разумно взвешивать эти факторы, определяя, удерживать или уступать определенные населенные пункты, говорят эксперты.

Ранее украинские силы использовали подобную модель постепенного истощения, чтобы заставить российские операции в определенных районах завершиться после нескольких месяцев терпения значительных потерь личного состава и техники в погоне за незначительными тактическими достижениями. Российские войска месяцами пытались пробить эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске в начале лета 2022 года и захватили Лисичанск только после контролируемого ухода украинских войск из этого района.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, в том числе и за Бахмут и Соледар.

Британская разведка назвала три направления наиболее активных боев на фронте. Так, в последние дни активные боевые действия продолжаются вблизи Кременной, Бахмута и в Запорожской области.

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