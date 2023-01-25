Біля Вугледара тривають важкі бої – Міноборони

Крім Бахмутського напрямку, росіяни намагаються бити на Авдіївському і Вугледарському напрямках.

Російські окупанти посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають важкі бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, росіяни кидають у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнають значних втрат, але не відмовляются від своїх планів.

Інтенсивність боїв зростає.

"Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів", – зазначила Маляр.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "Радіо Донбас.Реалії" також підтвердив, що на Вугледарському напрямку тривають запеклі бої.

"Авдіївський і Вугледарський напрямки уже давно є однією з тих точок, куди ворог старається, крім Бахмутського напрямку, постійно бити. За цю добу здійснив 300 обстрілів, 71 штурм і втратив 159 людей вбитими і 189 пораненими. А також 7 танків, 17 БМП, 7 автомобілів, один безпілотник "Орлан-10". Там йдуть запеклі бої. Все робиться для того, щоб ворог не міг просунутись, щоб завдати йому системні, потужні втрати", – сказав Череватий.

Раніше бійці ЗСУ показали, як захлинулася ворожа атака в районі Бахмута. Попри запеклі бої Бахмут залишається під контролем ЗСУ. В Генштабі повідомили, що ЗСУ поки не виходитимуть із цього міста.