На Україну летять іранські "Шахіди": Кім попередив про атаку найближчим часом

Найближчим часом існує загроза атаки іранськими дронами "Шахід". Із території Росії випустили три групи безпілотників.

Про це попередив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Пишуть, що вже 3 групи мопедів злетіли. Дрібні капосники у др кращого президента не могли нічого не зробити", - написав посадовець.

У телеграм-каналах повідомляють, що дрони були запущені з боку Ростова. Ймовірний час підльоту до України - орієнтовно 21:50, до південних регіонів – 22:00, до Києва - 00:30. В разі оголошення повітряної тривоги закликаємо пройти до укриття.

У місцевих пабліках додають, що нібито одна группа летить в напрямку Запоріжжя.

Також у Мережі повідомляють про злет стратегічної авіації. У повітря піднялися 3 Ту-22м3, які працюють у режимі радіомовчання з увімкнутими передавачами. За попередньою інформацією, відбувається нічне тренування.

Нагадаємо, росіяни давно не застосовували атаки іранськими дронами по Україні. В ЗСУ пояснили, що, ймовірно, Росія готує місця базування та військових для нової атаки "Шахідами".

Ворожі запаси "Шахідів" та як протидіяти цим дронам - Дмитро Снєгирьов