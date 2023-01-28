Російський винищувач-бомбардувальник полетів з Білорусі до РФ

Напередодні, 27 січня, до Російської Федерації повернувся винищувач-бомбардувальник Су-34. Він був дислокований на білоруському летовищі біля Барановичів.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"З аеродрому "Барановичі" злетів Су-34 ВКС РФ і вирушив до РФ, залишивши територію Білорусі", - йдеться у повідомленні групи.

Зазначається, що ситуація на території Білорусі, на аеродромах "Мачулищі", "Барановичі" та "Лунинець", не змінилася. Протягом минулої доби активність була досить низькою - за винятком пари колон з технікою і польотів авіації. Зокрема, на трасі Р-17, Брест -Малорита, рухалася пускова установка ЗРК С-300 115-го зенітно-ракетного полку супроводі ВАІ РБ.

Нагадаємо, за даними української розвідки, білоруська армія, не бере участі в бойових діях на території України. Втім, теоретично білоруси можуть воювати у складі окупаційних військ як найманці.

Також, за даними Генштабу, на території Білорусі нині перебувають від 10 до 30 тисяч мобілізованих росіян, які там тренуються.

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