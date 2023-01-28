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Российский истребитель-бомбардировщик улетел из Беларуси в РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Российский истребитель-бомбардировщик улетел из Беларуси в РФ

Фото: Associated Press

Судно базировалось на аэродроме "Барановичи".

Накануне, 27 января, в Российскую Федерацию вернулся истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был дислоцирован на белорусском аэродроме у Барановичей.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"С аэродрома "Барановичи" взлетел Су-34 ВКС РФ и отправился в РФ, покинув территорию Беларуси", — говорится в сообщении группы.

Отмечается, что ситуация на территории Беларуси, на аэродромах "Мачулищи", "Барановичи" и "Лунінец" не изменилась. За прошедшие сутки активность была довольно низкой — за исключением пары колонн с техникой и полетов авиации. В частности, на трассе Р-17, Брест-Малорита, двигалась пусковая установка ЗРК С-300 115-го зенитно-ракетного полка в сопровождении ВАИ РБ.

Напомним, по данным украинской разведки, белорусская армия не участвует в боевых действиях на территории Украины. Впрочем, теоретически белорусы могут воевать в составе оккупационных войск как наемники.

Также, по данным Генштаба, на территории Беларуси сейчас находятся от 10 до 30 тысяч мобилизованных россиян , которые там тренируются.

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Дата публикации
Просмотры
1801
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