У Києві зафіксовано отруєння відвідувачів в кафе: що відомо

Попередньо люди отруїлись салатами, в які додавались яйця.

У кафе на столичному Подолі зафіксовано отруєння клієнтів, які замовили в меню закладу салат. У четвер тут отруїлися 4 людей.

Як розповіли сайту ТСН.ua в Держпродспоживслужбі Києва, серед потерпілих немає дітей – всі дорослі.

Відвідувачі були у закладі на вулиці Ярославській. Після чого звернулися до медиків зі скаргами на погане самопочуття.

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"В кафе призупинена реалізація деяких продуктів харчування, які ймовірно пов’язані з отруєння клієнтів, а саме яйця, які додавались до салатів, що споживали відвідувачі закладу. Наразі проводиться лабораторне дослідження цих продуктів харчування. Кафе продовжує роботу, там лише припинено використання продуктів, що ймовірно стали причиною отруєння відвідувачів", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Висновок щодо подальшої роботи кафе буде зроблено після отримання результатів лабораторних досліджень.

"Четверо людей, які отруїлися в кафе знаходяться в задовільному стані. Перевірка триває, з реалізації вилучені небезпечні продукти харчування", - додає Олег Рубан.

Нагадаємо, у торгових мережах Києва шукатимуть небезпечне печиво, яке було виготовлене в Румунії та завезено до України.

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