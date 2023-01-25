Розігрівати заборонено: ці страви краще з'їсти холодними

Страви, які не були з'їдені за один раз, практично завжди відправляються до холодильника. Наступного дня їх зазвичай розігрівають. Але є певні продукти, які не можна розігрівати. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Деякі продукти просто не можна повторно розігрівати, тому що вони після цього можуть зашкодити вашому організму. Їх краще або готувати на одне приймання їжі, або потім споживати холодними. Переліком поділився кулінар Євген Клопотенко.

Куряче м'ясо

Неважливо, чи запікали ви цілу птицю, чи у вас залишилися відварені шматочки — розігрівати їх повторно не можна. Краще додати їх холодними до будь-якого салату. В крайньому разі, за великої потреби, можна розігріти їх в духовці. Але повільно та за дуже низької температури.

А ось в мікрохвильову піч їх класти взагалі заборонено. Звичайно, страва там розігріється дуже швидко, але мікрохвилі вплинуть на білки у м'ясі, після чого вони можуть стати причиною проблем з шлунково-кишковим трактом. Та ще й смак курки значно погіршиться.

Картопля

Якщо ви не з'їли картоплю після приготування, її краще пізніше споживати холодною або додати до якогось салату. Коли цей продукт повторно розігрівається, в ньому розпадається крохмаль, а також він втрачає свої корисні властивості і смак стає зовсім іншим.

Гриби

Неймовірний аромат та надзвичайний смак — ось за що ми любимо страви з грибами. Однак, якщо ви готуєте гриби до різотто чи пасти, краще з'їдати їх одразу.

Якщо повторно розігріти гриби, білок, який в них міститься, змінить свою структуру. Це негативно позначиться на їхніх корисних якостях та смаку.

Селера

Її використовують в різних стравах. Наприклад, додають до бульону чи супу. Однак після приготування краще селеру просто дістати з каструлі, а не розігрівати потім повторно.

Справа в тому, що селера містить нітрати, які після нагрівання вдруге чи втретє перетворюються на нітрити. А вони негативно впливають на організм, адже мають токсичну дію. Це правило також стосується шпинату і моркви.

Рис

Рис краще варити лише на одну трапезу і не розігрівати повторно. Але якщо все ж з'явилася гостра потреба це зробити, тоді спочатку дайте страві нагрітися до кімнатної температури. Тобто просто залишіть каструлю на кухні, а вже потім помістіть в мікрохвильову піч.

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