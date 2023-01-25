Разогревать запрещено: эти блюда лучше съесть холодными

Блюда, которые не были съедены одномоментно, практически всегда отправляются в холодильник. На следующий день их обычно разогревают. Но есть некоторые продукты, которые нельзя разогревать. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Некоторые продукты просто нельзя повторно разогревать, потому что они могут после этого повредить вашему организму. Их лучше либо готовить на один прием пищи, либо потом употреблять в пищу холодными. Список поделился кулинар Евгений Клопотенко.

Куриное мясо

Неважно, запекали ли вы целую птицу или у вас остались отварные кусочки — разогревать их повторно нельзя. Лучше добавить их холодными в любой салат. В крайнем случае, при большой необходимости, можно разогреть их в духовке. Но медленно и при очень низкой температуре.

А вот в микроволновку их класть вообще запрещено. Конечно, блюдо там разогреется очень быстро, но микроволны окажут влияние на белки в мясе, после чего они могут стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом. Да еще вкус курицы значительно ухудшится.

Картофель

Если вы не съели картофель после приготовления, его лучше позже потреблять холодным или добавить в какой-нибудь салат. Когда этот продукт повторно разогревается, в нем распадается крахмал, также он теряет свои полезные характеристики и вкус становится совсем другим.

Грибы

Невероятный аромат и необыкновенный вкус – вот за что мы любим блюда с грибами. Однако если вы готовите грибы к ризотто или пасте, лучше съедать их сразу.

Если повторно разогреть грибы, содержащийся в них белок изменит свою структуру. Это отрицательно скажется на их полезных качествах и вкусе.

Сельдерей

Ее используют в разных блюдах. Например, добавляют в бульон или суп. Однако после приготовления лучше сельдерея просто достать из кастрюли, а не разогревать потом повторно.

Дело в том, что сельдерей содержит нитраты, которые после нагревания вторично или третий раз превращаются в нитриты. А они отрицательно влияют на организм, ведь оказывают токсическое действие. Это правило также относится к шпинату и моркови.

Рис

Рис лучше варить только на одну трапезу и не разогревать повторно. Но если все же возникла острая необходимость это сделать, тогда сначала дайте блюду нагреться до комнатной температуры. То есть просто оставьте кастрюлю на кухне, а уже потом поместите в микроволновку.

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