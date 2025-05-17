Туск заявил о "тяжелых днях" впереди

Дональд Туск.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 мая заявил, что "нас ждут тяжелые дни".

Главу польского правительства цитирует RMF 24 .

Туск напомнил, что Москва настаивала на отсутствии представителей США на переговорах.

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"Русская сторона не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны. Российская сторона выдвинула условия, которые были неприемлемы не только для Украины, но и для всех нас", - заявил Туск.

По словам главы польского правительства, ключевой задачей остается сохранение единства между Европой и США в этом вопросе. Кроме того, подчеркнул чиновник, европейские лидеры и дальше будут работать над достижением мира в Украине.

Напомним, 16 мая после переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидерами ЕС , в том числе Дональдом Туском и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также Дональдом Трампом.

Кроме того, украинский лидер сделал резкое заявление о встрече с россиянами в Стамбуле. Он повторил призывы к прекращению огня "на достаточно длительный срок". Зеленский подчеркнул, что приоритет Украины — полное, безусловное и честное прекращение огня.

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В свою очередь, спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что РФ потребовала "недопустимые вещи" в Стамбуле. По его словам, прозвучал ряд требований, которые Украина считает неприемлемыми. Потому украинская делегация выдерживала спокойный тон и эффективно защищала свою позицию.

Дата публикации 20:50, 16.05.25 Количество просмотров 28 Вживую из Стамбула! Сергей Кислица! О чем Украина договорилась с Россией?