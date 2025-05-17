- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1020
- Время на прочтение
- 1 мин
Туск заявил о "тяжелых днях" впереди
Польский премьер считает, что требования РФ неприемлемы не только для Украины, но и для всего демократического мира.
Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 мая заявил, что "нас ждут тяжелые дни".
Главу польского правительства цитирует RMF 24.
Туск напомнил, что Москва настаивала на отсутствии представителей США на переговорах.
"Русская сторона не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны. Российская сторона выдвинула условия, которые были неприемлемы не только для Украины, но и для всех нас", - заявил Туск.
По словам главы польского правительства, ключевой задачей остается сохранение единства между Европой и США в этом вопросе. Кроме того, подчеркнул чиновник, европейские лидеры и дальше будут работать над достижением мира в Украине.
Напомним, 16 мая после переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидерами ЕС , в том числе Дональдом Туском и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также Дональдом Трампом.
Кроме того, украинский лидер сделал резкое заявление о встрече с россиянами в Стамбуле. Он повторил призывы к прекращению огня "на достаточно длительный срок". Зеленский подчеркнул, что приоритет Украины — полное, безусловное и честное прекращение огня.
В свою очередь, спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что РФ потребовала "недопустимые вещи" в Стамбуле. По его словам, прозвучал ряд требований, которые Украина считает неприемлемыми. Потому украинская делегация выдерживала спокойный тон и эффективно защищала свою позицию.