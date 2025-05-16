Переговоры в Стамбуле: Турция сделала первые заявления

Переговорил в Турции. / © Associated Press

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В Стамбуле 16 мая после обеда начались прямые переговоры Украины и России с участием турецкой стороны.

Первые заявления сделал министр иностранных дел Хакан Фидан, имевший вступительное слово, сообщают СМИ.

По его словам, Россия и Украина должны внимать призывам президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Эрдогана к миру. Министр отметил, что Анкара призывает к прекращению огня "как можно скорее". Ведь "каждый день промедления приводит к дальнейшим потерям людей".

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"Есть два пути: один из них ведет нас к миру, другой приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь избрать", - заявил Фидан.

Глава турецкого МИД отмечает, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Анкару стал важным шагом к началу переговоров. Более того, он выразил надежду на то, что эта встреча "станет основой для встречи лидеров".

"Мы вместе определим, в соответствии с нашими предпочтениями, какие шаги мы будем делать. Верим, что можно достичь мира путем переговоров", - подчеркнул Хакан Фидан.

Напомним, около 13:30 16 мая в турецком Стамбуле началась встреча делегаций страны-агрессорки России и Украины . Вчера представители Киева и Москвы переговоры не провели.

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Отметим, что диктатор РФ Владимир Путин 11 мая заявил о необходимости возобновления прямых переговоров с Украиной. Владимир Зеленский ответил, что будет ждать лично "фюрера" в Турции. Впрочем, в Кремле заявили, что шанса на участие Путина в переговорах нет . После этого украинский лидер подчеркнул, что "фюрер" не прилетел на переговоры, поэтому "мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего".

Дата публикации 12:17, 16.05.25 Количество просмотров 75 О чем могут договориться в Турции? И как Европа накажет Россию за то, что Путин не прилетел