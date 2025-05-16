Переговори у Стамбулі: Туреччина зробила перші заяви

Переговорив в Туреччині / © Associated Press

Реклама

У Стамбулі 16 травня пообіді розпочалися прямі переговори України та Росії за участі турецької сторони.

Перші заяви зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який мав вступне слово, повідомляють ЗМІ.

За його словами, Росія та Україна мають дослухатися до закликів президентів США Дональда Трампа та Туреччини Реджепа Ердогана до миру. Міністр наголосив на тому, що Анкара закликає до припинення вогню “якомога швидше”, адже “кожен день зволікання призводить до подальших втрат людей“.

Реклама

“Є два шляхи: один з них веде нас до миру, інший призведе до ще більших руйнувань. Сторони самі визначать, який шлях обрати”, — заявив Фідан.

Очільник турецького МЗС наголошує, що візит українського президента Володимира Зеленського до Анкари став важливим кроком до початку переговорів. Ба більше, він висловив надію на те, що ця зустріч “стануне основою для зустрічі лідерів”.

“Ми разом визначимо, відповідно до наших уподобань, які кроки ми робитимемо. Віримо, що можна досягти миру шляхом переговорів”, — наголосив Хакан Фідан.

Нагадаємо, близько 13:30 16 травня в турецькому Стамбулі розпочалася зустріч делегацій країни-агресорки Росії та України. Вчора представники Києва й Москви переговори не провели.

Реклама

Зауважимо, що диктатор РФ Володимир Путін 11 травня заявив про необхідність відновлення прямих переговорів з Україною. Володимир Зеленський відповів, що чекатиме особисто на “фюрера” в Туреччині. Втім, у Кремлі заявили, що шансу на участь Путіна переговорах немає. Після цього український лідер наголосив, що “фюрер”не прилетів на переговори, тому “мені, голові СБУ та начальникові Генштабу у Стамбулі робити нічого”.

Дата публікації 12:17, 16.05.25 Кількість переглядів 75 Про що можуть домовитися в Туреччині?! І як Європа покарає Росію за те, що Путін не прилетів