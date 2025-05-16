Китай зробив заяву про переговори України і РФ в Стамбулі

Прапор Китаю. / © Associated Press

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Китай має сподівання на те, що Україні та агресорці Росії вдасться досягти тривалої мирної угоди. Важливо, аби вона була прийнятна для всіх сторін війни.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, повідомляє Le Figaro.

"Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони продовжать переговори з метою досягнення справедливої, тривалої і обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, щоб досягти політичного врегулювання повномасштабної війни", - заявив Цзянь.

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Нагадаємо, видання Bloomberg пише про те, що перспективи припинення вогню в Україні значно зменшилися. Згасли вони після того, як диктатора РФ Володимир Путін відправив делегацію низького рівня на переговори до Туреччини. Багато експертів також зійшлися на тому, що її представники не мають повноважень задля ухвалення будь-яких рішень.

Українська сторона також розкритикувала учасників, яких Москва відправила до Туреччини. Президент Володимир Зеленський висловився, що її рівень більше схожий на бутафорський.

Тим часом українську делегацію в Стамбулі очолить міністр оборони Рустем Умєров. Мандат делегації України полягає в обговоренні питання припинення вогню, заявив президент. За його словами, Путін не прилетів на переговори, тому “мені, голові СБУ та начальникові Генштабу у Стамбулі робити нічого”.

Дата публікації 12:09, 16.05.25 Кількість переглядів 39 Єрмак оприлюднив відео зустрічі України, США, Туреччини