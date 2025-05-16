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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп повідомив, коли може відбутися зустріч з Путіним

Трамп вкотре наголошує на тому, мовляв, готовий особисто зустрітися з “фюрером” РФ. Однак конкретики у його заявах немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив чергову амбітну заяву про ймовірну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це американський лідер заявив, виступаючи в Абу-Дабі, повідомляє Clash Report.

Трамп наголосив, мовляв, зустрінеться з Путіним "як тільки ми зможемо це організувати". З його слів, "ми збираємося це зробити, ми повинні це зробити".

"Побачимо, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому. Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати", - сказав президент США.

Нагадаємо, президент США не прибув на переговори до Стамбула ні сьогодні, ні напередодні. Хоч ще вчора, Трамп заявляв, що все ж може полетіти до Туреччини 16 травня. Однак, назвав для цього умову - “якщо це буде доречно”.

Пояснив американський президент і те, чому Володимир Путін вирішив не їхати на переговори до Туреччини. Мовляв, причиною стала його відсутність. За словами Трамп, “навіщо йому (Путіну - ред.) їхати, якщо я не їду”.

Тим часом Володимир Зеленський стримано прокоментував відсутність Трампа у Туреччині. З його слів, команди України і США перебувають на зв’язку. Втім, особисто з очільником Білого дому дії не координувалися.

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