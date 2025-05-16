Трамп сообщил, когда может состояться встреча с Путиным

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сделал очередное амбициозное заявление о вероятной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер заявил, выступая в Абу-Даби, сообщает Clash Report .

Трамп подчеркнул, что, мол, встретится с Путиным "как только мы сможем это организовать". По его словам, "мы собираемся это сделать, мы должны это сделать".

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"Увидим, что будет с Россией и Украиной. Теперь пора возвращаться домой. Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать", - сказал президент США.

Напомним, президент США не прибыл на переговоры в Стамбул ни сегодня, ни накануне. Хотя еще вчера Трамп заявлял, что все же может улететь в Турцию 16 мая. Однако назвал для этого условие - "если это будет уместно".

Объяснил американский президент и то, почему Владимир Путин решил не ехать на переговоры в Турцию. Мол, причиной стало его отсутствие. По словам Трамп, "зачем ему (Путину - ред.) ехать, если я не еду".

Тем временем Владимир Зеленский сдержанно прокомментировал отсутствие Трампа в Турции. По его словам, команды Украины и США находятся на связи.

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Дата публикации 20:25, 15.05.25 Количество просмотров 87 Трамп раздражен! Переговоры в Турции - «кощунство». Мир реагирует!