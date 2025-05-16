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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Белом доме прокомментировали слухи о разводе Дональда и Мелании Трамп

Скандальные заявления о разводе Трампов вызвали жесткую реакцию Белого дома.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Белый дом резко отреагировал на заявления биографа Майкла Вольфа о том, что Дональд и Мелания Трамп якобы разведены. Там отметили, что такая информация является «откровенной ложью и выдумками».

Об этом сообщил Newsweek.

«Они явно никоим образом не состоят в браке, как мы его определяем. И я думаю, что, возможно, можно точнее сказать, что они живут отдельной жизнью. Они разведены. Президент Соединенных Штатов и первая леди разведены», — заявил автор ряда критических книг о Трампе Вольф.

Официальный представитель Белого дома Стивен Чунг в комментарии для The Independent назвал Вольфа «равнодушным идиотом», которого «широко дискредитировали из-за его откровенной лжи и выдумок».

«Он идиот высшего сорта, а его мозг, нарушенный синдромом Трампа, заставил его вести жалкое существование, лишенное реальности», — заявил Ченг.

Напомним, Трамп сделал очередное заявление о своей роли в мирных переговорах.

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