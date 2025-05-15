Переговоры в Стамбуле: у Путина сделали новые заявления

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин не планирует посещать турецкий Стамбул в ближайшие дни. "Фюрер" поставил задачу своей делегации.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Российские переговорщики в Стамбуле будут докладывать Путину "как нужно", - подчеркнул представитель Кремля.

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Что касается возможности участия хозяина Кремля, то, говорит российское должностное лицо, преждевременно говорить, на каком уровне могут пройти следующие раунды переговоров.

По его словам, Путин "поставил задачу и определил переговорную позицию делегации России". Песков цинично заявил, что РФ готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры в Стамбуле были результативными.

Песков подчеркнул, мол, о дедлайне по поводу переговоров в Стамбуле "пока говорить преждевременно".

Заметим, представитель "фюрера" достаточно нагло высказался об украинской делегации. Якобы Москве не известно, они "появятся или нет, как пройдут переговоры".

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"Российская делегация готова и она ждет в Стамбуле", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, готовый к личной встрече с главой Кремля, сделал заявление о российской делегации . По его словам, ее уровень больше похож на бутафорский. Какой мандат имеют представители России, неизвестно, отметил Зеленский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что состав российской делегации свидетельствует об "отсутствии серьезных намерений" Кремля по достижению мира.

Тем временем в Европе раскритиковали Путина за "переговоры". В частности, возмущение вызвала делегация, назначенная Кремлем. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что "фюрер" Путин пытается "выиграть время".

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Дата публикации 19:35, 14.05.25 Количество просмотров 242 Я пришел, тебя нет?! Прилетит ли Путин на переговоры с Зеленским?