Российский диктатор Путин / © Associated Press

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В преддверии переговоров с Трампом российского диктатора Путина готовила группа психологов.

Об этом заявил российский оппозиционный политик, правозащитник и блоггер Марк Фейгин в интервью Олесе Бацман.

По его словам, Путин серьезно относится к подготовке перед грядущим разговором с американским президентом.

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«Есть четкие доказательства, что питерская группа психологов тренировала [Путина] по поводу Трампа. Как лучше с ним выстроить отношения. Это подтверждают разные люди из Петербурга… Консультировали, как разговаривать с Трампом, как ему льстить, что сказать, где нажать. В том числе, в телефонных разговорах. Пока они только по телефону разговаривали… [Путин] к этому относится серьезно. Он воспринимает… Он знает, как себя вести, что нужно тренироваться, репетировать и так далее», — утверждает Фейгин.

Ранее в Кремле заявили, что никаких шансов на то, что Владимир Путин примет участие в переговорах в турецком Стамбуле 15 мая, нет.

В свою очередь, Дональд Трамп неожиданно заявил, что не надеялся на визит российского диктатора в Турцию на переговоры.