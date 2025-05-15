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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Запорожская АЭС на грани блэкаута уже неделю: что говорят в МАГАТЭ

Запорожская АЭС уже больше недели зависит только от одной линии электропередач.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Оккупированная ЗАЭС

Оккупированная ЗАЭС / © Энергоатом

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже больше недели работает на грани блэкаута — ее безопасность зависит только от одной действующей линии электропередач.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

7 мая была отключена единственная резервная линия 330 кВ, из-за чего станция полностью полагается на единственную линию 750 кВ. Повреждение произошло на подконтрольной Украине территории, но из-за активных боевых действий ремонт невозможен.

ЗАЭС остановлена с 2022 года, но для охлаждения ядерного топлива и предотвращения катастрофы необходимо стабильное электропитание. До войны станция имела 10 резервных линий, сейчас — только одну.

«В течение войны внешнее энергоснабжение было главной ахиллесовой пятой ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Ситуация, к сожалению, в этом плане не улучшилась», — заявил Гросси.

Эксперты МАГАТЭ ежедневно фиксируют взрывы и военную активность возле станции. Утром 14 мая также раздавались выстрелы и звуки беспилотника.

Ранее сообщалось, что ситуация на Запорожской АЭС критическая.

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