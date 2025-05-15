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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Летнее наступление ВСРФ началось: военный сообщил, что под угрозой

Россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания практически уже началась.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ готовятся к наступлению россиян

ВСУ готовятся к наступлению россиян / © Associated Press

Российская армия продолжает наступать, несмотря на риторику мирных переговоров. Особенно напряженная ситуация в районе населенного пункта Липцы Харьковской области — ВС РФ пошли на штурм с бронетехникой, включая танки. Также идут в атаку мотоциклы с пехотой.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки войск (ОТУ) «Харьков» Павел Шамшин в эфире «Единого телемарафона».

«Россияне накапливают силы, летняя наступательная кампания фактически уже началась», — отметил он.

Шамшин считает, что рассчитывать на перемирие в ближайшее время не стоит. Как правило, ВС РФ усиливают наступление на Украину после оглашения перемирия.

«Никакого затишья во время объявленного на день победы перемирия не было», — добавил спикер.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска готовят масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывают бригады из трех участков фронта.

Аналитики предполагают, что российские силы могут попытаться использовать недавние передислокации на Торецкое и восточное Покровское направления в рамках взаимосвязанной операции, направленной на ликвидацию украинского выступления юго-западнее Торецка для дальнейшего продвижения на Константиновку с юга и окружения Покровска и Мирнограда.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия попытается захватить Луганскую область. Именно поэтому для ВСУ сейчас важна Лиманско-Купьянская ось, особенно на северном направлении — в районе Торского и Белогоровки.

В свою очередь аналитики Института изучения войны считают, что РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области.

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Дата публикации
Количество просмотров
981
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