Новое наступление России: эксперт спрогнозировал, когда и где он начнется

Ситуация на фронте сложная / © Getty Images

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До 9 мая россияне, вероятно, активизируют наступательные действия сразу в трех направлениях.

Об этом в эфире «24 Канала» сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По его мнению, Россия попытается захватить Луганскую область. Именно поэтому для ВСУ сейчас важна Лиманско-Купьянская ось, особенно на северном направлении — в районе Торского и Белогоровки.

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«Им нужно будет показать, что хотя бы одну область удалось захватить, а мы не позволяем им поднять это так называемое „флаг“, — отметил он.

Он добавил, что россияне попытаются прорваться к границам Донецкой области. За шириной фронта — от Великой Новоселки до Покровска.

«Вероятно, они попытаются захватить несколько городов, где уже продолжаются ожесточенные бои», — уточнил он.

Как сообщали аналитики Института изучения войны, РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области. Отметим, что ранее американские специалисты оценивали, что армия РФ не будет пытаться продвинуться дальше севера Сумской области или атаковать город Сумы, пока украинские войска сохранят свое выступление в Курской области.