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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Новий наступ Росії: експерт спрогнозував, коли і де він почнеться

Побіжні ознаки підготовки Кремлем сил для нового наступу стали помітними ще наприкінці зими.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Getty Images

До 9 травня росіяни, ймовірно, активізують наступальні дії одразу на трьох напрямках.

Про це в ефірі «24 Каналу» повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

На його думку, Росія спробує захопити Луганську область. Саме тому для ЗСУ наразі важливою є Лимансько-Куп’янська вісь, особливо на північному напрямку — в районі Торського та Білогорівки.

«Їм потрібно буде показати, що хоча б одну область вдалося захопити, а ми не дозволяємо їм підняти цей так званий „прапор“, — зазначив він.

Він додав, що росіяни спробують прорватися до кордонів Донецької області. За шириною фронту — від Великої Новосілки до Покровська. Вони намагатимуться продемонструвати просування у напрямку Дніпропетровської області. Росіяни здійснюватимуть тиск у цьому секторі.

«Ймовірно, вони спробують захопити кілька міст, де вже тривають запеклі бої», — уточнив він.

Як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, РФ готує наступ на Суми та хоче отримати частину області. Зауважимо: раніше американські фахівці оцінювали, що армія РФ не намагатиметься просунутися далі на північ Сумської області чи атакувати місто Суми, поки українські війська збережуть свій виступ у Курській області.

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