Наступ на три фронти: де Росія готує нову атаку

Російські війська перекидають десантників до Запорізької області / © Getty Images

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Росія може розпочати активну фазу наступу одразу на кількох напрямках, щоб захопити нові території на Донбасі та півдні України.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Владислав Селезньов в ефірі “Українського радіо”.

“Я не знаю точних планів Генштабу РФ, але аналізуючи переміщення ворожих військ, можемо зробити певні висновки”, — зауважив експерт.

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За його словами, частина російських військ, які були зосереджені в Курській області, перекидаються на південь Запорізької області, зокрема десантні підрозділи. Ними командує генерал-полковник Михайло Теплицький, який очолює повітряно-десантні війська РФ.

“Не виключено, що противник, маючи потужне угруповання в цьому регіоні, спробує реалізувати територіальні здобутки. Але українські сили добре підготовлені до такого розвитку подій”, — наголосив Селезньов.

Крім того, він припустив, що окупанти можуть одночасно сформувати щонайменше три ударні плацдарми на різних напрямках фронту. Йдеться, зокрема, про спроби захоплення міської агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка.

Також зафіксовано посилення боїв у районах Часового Яру, Торецька, а також активізацію на Лиманському та Куп’янському напрямках. Це, за словами експерта, вказує на можливу підготовку наступу з північного сходу на Слов’янськ.

Нагадаємо, на Покровському напрямку (Донецької області) російські війська атакують малими піхотними групами, використовуючи квадроцикли, мотоцикли та навіть велосипеди.