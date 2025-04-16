Велосипеди, мотоцикли і піхота: як атакує ворог під Покровськом

Армія РФ / © Associated Press

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На Покровському напрямку (Донецької області) російські війська атакують малими піхотними групами, використовуючи квадроцикли, мотоцикли та навіть велосипеди.

Такою думкою поділився військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

«На Покровському напрямку фронту російські окупанти йдуть у наступ малими піхотними групами. Також задіюють для штурмів квадроцикли, мотоцикли і навіть велосипеди. Це, на перший погляд, викликає посмішку. Але якщо росіяни почнуть цим активно користуватися, то виникнуть додаткові клопоти для Збройних сил України, які ведуть оборону.

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Попри постійні атаки на Покровськ, росіяни не мають жодних здобутків. Пропаганда звітує про «перемоги», але аналітики спростовують ці заяви як фейкові.

«Хто б що не говорив, але є певні факти, від яких ніяк не можна ухилитися. Бої під Покровськом, ми чуємо про них постійно, як і про просування під Покровськом. Але ми чуємо це вже пів року і може дійсно скластися враження, що у ворога є якісь серйозні успіхи. Але якщо увімкнути хоча б трохи критичне мислення, то як може якась армія постійно просуватися, пів року просуватися біля одного не дуже великого за площею населеного пункту. Значить, щось там не так, у „Данському королівстві“, якщо пів року просуваються, просуваються, весь час просуваються. А куди — нічого не зрозуміло», — сказав Гетьман.

Аналітик вважає небезпечною тактику російських військ використовувати цивільний транспорт, зокрема мотоцикли та квадроцикли, для наступу на фронті.

«Щодо тактики, яку росіяни використовують. Це, як і раніше, малі піхотні групи. Ми з посмішкою сприймаємо їхні спроби проводити штурмові дії на мотоциклах або квадроциклах, а це насправді досить небезпечна тенденція. Бо якщо росіяни почнуть цим активно користуватися, то це додатковий клопіт і проблеми для Збройних сил України, які ведуть оборону. Адже очевидно, що на мотоциклі чи квадроциклі можна, по-перше, швидше пересуватися, якщо погода хороша, якщо немає бруду. Ба більше, можна пересуватися тими місцями, де навіть не може пройти важка техніка, танки або броньовані машини», — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російська армія розпочала наступ на Сумщину й Харківщину. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Крім того, за його словами, Росія може повторити наступ з Білорусі. Восени там почнуться навчання «Запад» — після аналогічних ворог розпочав повномасштабний наступ 2022 року.