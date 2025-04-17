Путін обговорив з іще одним іноземним лідером війну в Україні

Президент РФ Володимир Путін та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані / © Associated Press

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У четвер, 17 квітня, на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним до Москви прибув емір Катару, шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Він обговорив з господарем Кремля війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Перед початком переговорів обидві сторони заявили, що планують обговорити зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.

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У Reuters нагадали, що Катар зробив низку спроб виступити посередником між Росією та Україною, а також допоміг організувати повернення дітей, які були розлучені зі своїми батьками під час війни.

Міністр у справах зовнішньої політики Катару Мохаммед Аль-Хулайфі повідомив російським ЗМІ, що переговори еміра з Путіним торкнуться України, Сирії, Сектора Гази та енергетики, зокрема скрапленого природного газу (СПГ).

Як повідомили пропагандисти російського інформагентства ТАСС, після закінчення переговорів речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін детально не обговорював з еміром Катару ситуацію в Україні.

Нагадаємо, 17 квітня у Кремлі повідомили, що домовленостей про нову телефонну розмову між президентом РФ Володимиром Путіним та очільником Білого дому Дональдом Трампом немає.