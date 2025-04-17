Загадкові гачки в авто: для чого вони насправді потрібні

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У салоні більшості автомобілів є не лише ручки над дверима, а й маленькі гачки під ними. Багато водіїв навіть не помічають їх, але ця деталь створена не просто так.

Про це повідомило видання SlashGear.

Ці гачки створені для того, щоб зручно розміщати одяг, сумки або пакети, які не поміщаються в багажник. Наприклад, під час довгої поїздки або ділової зустрічі сюди можна акуратно підвісити костюм, щоб він не зім’явся. Також це гарний варіант для легких покупок або верхнього одягу.

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Однак експерти попереджають: не варто вішати на гачки важкі предмети — при різкому гальмуванні вони можуть вдарити пасажирів. Також слід стежити, щоб підвішений вантаж не заважав огляду.

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