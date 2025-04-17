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ТСН у соціальних мережах

Гачки в салоні авто

Гачки в авто / © iStock

Дата публікації
Категорія
Новини
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181
Час на прочитання
1 хв
Гачки в салоні авто

Загадкові гачки в авто: для чого вони насправді потрібні

Майже у кожному авто є маленькі гачки під поручнями, але не всі знають, навіщо вони потрібні.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир

У салоні більшості автомобілів є не лише ручки над дверима, а й маленькі гачки під ними. Багато водіїв навіть не помічають їх, але ця деталь створена не просто так.

Про це повідомило видання SlashGear.

Ці гачки створені для того, щоб зручно розміщати одяг, сумки або пакети, які не поміщаються в багажник. Наприклад, під час довгої поїздки або ділової зустрічі сюди можна акуратно підвісити костюм, щоб він не зім’явся. Також це гарний варіант для легких покупок або верхнього одягу.

Однак експерти попереджають: не варто вішати на гачки важкі предмети — при різкому гальмуванні вони можуть вдарити пасажирів. Також слід стежити, щоб підвішений вантаж не заважав огляду.

Раніше ми повідомляли, коли можна сідати за кермо після великоднього застілля.

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