Як перевірити надійність автомобіля: нова статистика від ADAC

Електромобілі чи автівки на бензинових та дизельних двигунах / © Associated Press

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Електромобілі рідше за бензинові та дизельні авто потребують ремонту.

Про це свідчить статистика ADAC, передає pravdatutnews.

Звіт німецького автомобільного клубу ADAC, який засвідчує надійність автомобілів, зафіксував зниження кількості несправностей серед електромобілів порівняно з автівками на бензинових та дизельних двигунах.

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За даними клубу, середній показник несправностей серед електрокарів 2020–2022 років становить лише 4,2 випадки на тисячу машин.

У машин із ДВЗ — 10,4.

«Найяскравіше різницю видно у динаміці: якщо 2020 року електромобілі мали 8,5 несправностей на 1000 авто, то вже 2022-го — лише 1,7. Для авто з ДВЗ цей показник знизився від 12,9 до 5,4 відповідно», — йдеться у джерелі.

Втім, не всі електрокари однаково надійні. Найбільше проблем виявилося у Hyundai Ioniq 5: 2022 року — 22,4 несправностей на 1000 авто. Водночас Tesla Model Y продемонструвала рекордно низький показник — лише 0,9, а бюджетний Dacia Spring — 2,9.

ADAC також зазначив, що основним джерелом несправностей часто стає не батарея або електромотор, а звичайний 12-вольтовий акумулятор, знайомий ще з класичних авто.

Нагадаємо, експерти склали рейтинг авто з найбільшим пробігом, які довели свою неймовірну витривалість.

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