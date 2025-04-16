Небезпечні звички водіїв: як можна непомітно “доїхати” до масштабного ремонту авто

Водіям нагадали, які звички можуть спричинити серйозні проблеми з автомобілем

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Автовиробники постійно намагаються убезпечити машини від помилок водіїв, і сучасні моделі вже є набагато витривалішими. Але деякі невинні, на перший погляд, звички керманичів з часом можуть призвести до серйозного та коштовного ремонту автівки.

Про найпоширеніші з таких шкідливих звичок розповів «Автопілот».

Приберіть руку з важеля перемикання передач

Якщо ви звикли під час керування автомобілем постійно тримати руку на важелі перемикання передач, терміново змінюйте цю звичку. Такий начебто невеликий, але постійний тиск на важіль створює зайве навантаження на вузли коробки передач. Через це з часом передачі можуть почати погано перемикатися або навіть «вискакувати».

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Дайте спокій педалі зчеплення

Водіям варто пам’ятати, що ногу з педалі зчеплення необхідно повністю прибирати після перемикання передачі. Якщо під час руху автомобіля ви тримаєте ногу на педалі, то можете не помітити легкого натискання. Але вичавний підшипник педалі це навантаження помітить і може перегрітися.

Тому, коли ви зупиняєтесь на світлофорі або в пробці, краще перевести передачу в нейтральне положення, а педаль зчеплення відпустити. Особливої шкоди водії завдають своїм автівкам, коли утримують машину на схилі за допомогою напіввитиснутого зчеплення.

Звертайте увагу на оберти двигуна

«Газування» на холодному двигуні такі ж небезпечні як і рух на занадто низьких обертах.

Коли двигун холодний, не варто різко стартувати, адже нерівномірний нагрів поршнів та циліндрів може призвести до заклинювання.

Водночас не можна їхати на надто низьких обертах, коли мотор «тремтить». Хоча це дещо економить паливо, водночас колінчастий вал відчуває велике навантаження, що веде до його передчасного зношення.

Тримайте адекватний рівень палива

Їзда на «паливних парах», коли на дні бака плескається лише скаламучені осадом кілька літрів палива — це дуже небезпечна ситуація для всієї паливної системи автомобіля. Паливо занадто гріється, осад може потрапити до паливної системи, а на стінках бака збільшується концентрація водяної пари. Тому не допускайте, щоб загорялась лампочка контролю рівня палива в баку.

Але і надмірна запасливість теж може завдати шкоди. Заливання паливного бака «під кришку» коли паливо буквально силоміць вливають вже після «відстрілу» призводить до зменшення так званої повітряної подушки у паливному баку. Внаслідок цього коли паливо нагрівається і збільшується в об’ємі, воно може потрапити до вентиляційної системи, вугільного фільтра, або навіть почати витікати з бака, що є дуже небезпечним.

І нарешті автомобільна електроніка іноді може виявитись недостатньо чутливою і не розпізнати невеликі заправки, тоді рівень палива відображатиметься некоректно. Тому варто підходити до питання заправки спокійно та зважено.

Якщо ви впізнали свої звички, спробуйте їх змінити якомога скоріше. Це допоможе вам надовго зберегти свій автомобіль у гарному робочому стані та запобігти неприємним поламкам.

Нагадаємо, водіям нагадали правила «прикурювання», які допоможуть не вбити автівку. Адже неправильна процедура може призвести до серйозних несправностей автомобіля.