Весняні пастки: три помилки, які можуть зламати ваш авто

Популярні помилки водіїв / © pixabay.com

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Навесні дороги оживають, але разом із першим теплом з’являються й типові помилки водіїв. Навіть дрібні дії, зроблені за звичкою, можуть призвести до непередбачених та дорогих проблем із авто.

Про це повідомило видання «Автотема».

Миття двигуна самостійно

Деякі автовласники вважають, що очищування двигуна — це просто. Але насправді, відсутність досвіду часто призводить до проблем: пошкодження проводки, датчиків або навіть блоку керування. Вологість, яка залишиться в недоступних місцях, може поступово вивести з ладу електроніку. Оптимальний варіант — звернутися до професійної мийки, де двигун очистять без ризику.

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Паливні присадки

Супермаркети та автомагазини пропонують десятки присадок, які нібито зменшують витрату палива і «очищують» двигун. Проте багато з них містять агресивні хімічні компоненти, які не очищають, а пошкоджують паливну систему. Перш ніж додавати такі присадки у бак, краще проконсультуватися зі спеціалістом — це може заощадити чималі гроші на подальшому ремонті.

Небезпека весняних калюж

Проїзд через глибокі калюжі здається дрібницею, але наслідки можуть бути катастрофічними:

Гідроудар — вода потрапляє в циліндри, ламаючи поршні (ремонт — від 30 000 грн). Аквапланування — втрата контролю через відрив коліс від дороги.

Нагадаємо, відео та фото з місця аварії, навіть без публікації, можуть призвести до серйозних наслідків.