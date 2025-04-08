Пентагон / © Associated Press

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Високопосадовці міністерства оборони США розглядають пропозицію щодо виведення до 10 тисяч військовослужбовців зі Східної Європи.

Про це інформує NBC, посилаючись на шістьох американських і європейських чиновників.

Йдеться про підрозділи, які входять до контингенту з 20 тисяч військових, розгорнутих у 2022 році за наказом адміністрації минулого президента США Джо Байдена для зміцнення оборони країн, що межують з Україною після російського вторгнення.

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Видання вказує, що наразі тривають обговорення щодо кількості військових, яких планують вивести, але пропозиція може передбачати виведення до половини сил, надісланих Байденом.

За словами європейських чиновників, якщо Пентагон прийме цю пропозицію, збільшаться побоювання щодо того, що США відмовляються від своїх союзників у Європі, які розглядають Росію як зростальну загрозу.

На думку старшого віцепрезидента Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сета Джонса, росіяни «оцінять скорочення збройних сил США як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність втручатися в Європі різними способами по всьому спектру».

Зазначено, що голова Комітету з питань збройних сил США сенатор Роджер Вікер розкритикував такий підхід.

«Дехто вважає, що зараз настав час різко скоротити нашу військову присутність в Європі. Я стурбований цими глибоко помилковими й небезпечними поглядами, яких дотримуються деякі бюрократи середньої ланки в міністерстві оборони. Вони працюють над тим, щоб домогтися відступу США з Європи, і часто роблять це без узгодження з міністром оборони», — заявив.

У Пентагоні відмовилися від коментарів, заявивши, що «президент постійно переглядає дислокацію і пріоритети, щоб переконатися, що він дотримується принципу „Америка понад усе“.

Раніше повідомлялось, що США виводять сили з міста-хабу допомоги Україні в Польщі.